Не повод для переживаний: Эксперт рассказала, куда поступить с низкими баллами ОГЭ

Ранее Life.ru рассказывал, что без аттестата колледж не примет абитуриента даже платно. Это правило действует и для частных учреждений, которые могут предложить только подготовительные курсы или профессиональное обучение. С 2026 года не сдавшие ОГЭ девятиклассники могут бесплатно освоить рабочую профессию по государственной программе, однако вместо диплома СПО они получат свидетельство. Список таких программ и организаций каждый регион определяет самостоятельно. Чтобы не потерять учебный год, эксперт советует как можно раньше узнать в школе и региональных органах образования о пересдаче и доступной профподготовке. Выпускник может временно освоить рабочую профессию и одновременно готовиться к повторной аттестации.