Не повод для переживаний: Эксперт рассказала, куда поступить с низкими баллами ОГЭ

Низкий балл за ОГЭ сам по себе не означает, что выпускник не сможет поступить в колледж. При этом важно отличать невысокий, но положительный результат от ситуации, когда экзамен не сдан и ученик не получил аттестат. Во втором случае для поступления в колледж необходимо будет воспользоваться возможностью пересдачи, иначе дорога в ссузы будет закрыта. Если же аттестат выдан, перед выпускником остаётся достаточно широкий выбор программ среднего профессионального образования.
Ирина Третьяк.
Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей.
В большинстве российских колледжей учитывают не количество баллов ОГЭ, а средний балл аттестата. Однако результаты экзаменов могут повлиять на итоговые школьные оценки, поэтому их значение нельзя полностью игнорировать. Кроме того, для поступления в некоторые ссузы, а также на отдельные специальности может потребоваться прохождение отдельных вступительных испытаний.
При невысоком среднем балле лучше не ограничиваться в выборе одним популярным колледжем или одной специальностью. Полезно будет изучить результаты прошлогоднего приёма, чтобы заранее оценить свои шансы: какой средний балл был у последнего зачисленного абитуриента и сколько человек претендовало на место. Заявления лучше подавать сразу на несколько смежных направлений. Рассматривать только самые известные учебные заведения в центре крупных городов — не самая выгодная стратегия, правильнее также брать во внимание районные, областные колледжи и техникумы, по крайней мере, в качестве плана «Б».
Не стоит выбирать колледж и по обратной логике, ориентируясь преимущественно на учебные заведения, в которые легче поступить. Уже через несколько месяцев студенту придётся изучать профессиональные дисциплины и проходить практику. То, в какой обстановке будут проходить эти процессы, напрямую повлияет на его дальнейший карьерный путь. Поэтому сначала стоит определить, какая деятельность действительно подходит ребёнку, и уже затем подбирать смежные специальности с разным уровнем конкуренции среди абитуриентов.
«Невысокий результат ОГЭ не должен быть поводом для переживаний, ведь он не характеризует способности ребёнка и точно не является приговором его будущей карьере. Зачастую такой результат указывает лишь на то, что школьнику сложно работать в формате стандартизированного экзамена, а теоретическая форма обучения подходит ему меньше, чем практическая», — отмечает эксперт.
По словам специалиста, именно в такой ситуации колледж может стать для выпускника более подходящей образовательной траекторией: он быстрее вольётся в профессию, получит первый опыт работы и возможность продолжить углубленное обучение в вузе.
Ранее Life.ru рассказывал, что без аттестата колледж не примет абитуриента даже платно. Это правило действует и для частных учреждений, которые могут предложить только подготовительные курсы или профессиональное обучение. С 2026 года не сдавшие ОГЭ девятиклассники могут бесплатно освоить рабочую профессию по государственной программе, однако вместо диплома СПО они получат свидетельство. Список таких программ и организаций каждый регион определяет самостоятельно. Чтобы не потерять учебный год, эксперт советует как можно раньше узнать в школе и региональных органах образования о пересдаче и доступной профподготовке. Выпускник может временно освоить рабочую профессию и одновременно готовиться к повторной аттестации.
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