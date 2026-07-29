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Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Приморье

Местная жительница пошла за грибами.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 июля в муниципальном округе Спасск-Дальний потерялась 44-летняя женщина. Она отправилась в лес за грибами в районе села Евсеевка и не смогла самостоятельно найти дорогу обратно. На поиски пропавшей выдвинулись спасатели МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Сигнал о случившемся поступил в центр управления в кризисных ситуациях. На спасение заблудившейся направили специалистов. Им потребовалось менее одного часа, чтобы отыскать женщину и вывести ее из леса.

«Вчера вечером в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что женщина 1982 года рождения заблудилась и потерялась в лесу во время похода за грибами в районе села Евсеевка», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На данный момент поисковая операция успешно завершена. Спасенная женщина находится в безопасности, медицинская помощь ей не потребовалась.

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