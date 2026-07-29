Приморские врачи спасли мужчину, пострадавшего от нападения ос

Мужчина гулял по лесу с восьмилетним внуком и случайно потревожил осиное гнездо. Мужчина отвлек рой на себя, чтобы дать ребенку время добежать до машины. Он получил множественные укусы, потерял сознание и был экстренно доставлен в реанимацию Владивостокской клинической больницы № 2 в состоянии анафилактического шока. Благодаря оперативным действиям специалистов состояние мужчины удалось стабилизировать. «Если человека одновременно ужалили пять и более ос, риск развития тяжёлой аллергической реакции значительно возрастает. Особенно опасны укусы в голову, лицо и шею — они могут привести к анафилактическому шоку. В такой ситуации необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь», — подчеркнул врач-токсиколог-реаниматолог Владивостокской клинической больницы № 2 Виктор Сорокин. Сегодня пациент уже переведен из реанимации в профильное отделение и продолжает лечение.