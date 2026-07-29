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В Таганроге обломки ракеты упали на многоквартирный дом, погибла женщина

Ночью 29 июля Таганрог подвергся ракетной атаке противника. Погибла женщина и ранен мужчина.

Ночью 29 июля Таганрог подвергся ракетной атаке противника. Погибла женщина и ранен мужчина.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом.

«Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения», — написал в МАХ губернатор.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

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