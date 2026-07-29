В России закроют доступ к покупке оборудования для телефонного мошенничества

СК РФ подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Как рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, наказание в данном случае грозит не за сам факт использования ИИ и нейросетей. По словам парламентария, речь идёт о ситуациях, когда преступники с помощью нейросетей нарушают права других людей, шантажируют их и применяют в мошеннических схемах.