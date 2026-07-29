Сенаторы США встретились с Зеленским перед голосованием по санкциям против РФ

Напомним, что законопроект предлагает обложить весь прямой импорт из России в Штаты пошлиной, достигающей 500%. Президент США также получит право вводить 100-процентные пошлины на продукцию из пяти стран — крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также из тех государств, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить санкции. В числе авторов документа значится покойный сенатор Линдси Грэм*.