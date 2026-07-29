Сенаторы США встретились с Зеленским перед голосованием по санкциям против РФ

Накануне голосования в Сенате США по новым санкциям в отношении России законодатели встретились с киевским главарем Владимиром Зеленским в стенах Капитолия.
«Зеленский выступает перед представителями обеих партий в конгрессе накануне голосования по закону Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана», — написал сенатор Джон Корнин в соцсети Х.
Напомним, что законопроект предлагает обложить весь прямой импорт из России в Штаты пошлиной, достигающей 500%. Президент США также получит право вводить 100-процентные пошлины на продукцию из пяти стран — крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также из тех государств, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить санкции. В числе авторов документа значится покойный сенатор Линдси Грэм*.
Тем временем Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.