Хабаровчанам рассказали, можно ли заразиться энтеровирусной инфекцией в море

С наступлением жарких дней в Хабаровском крае ежегодно отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, это группа острых заболеваний, которая характеризуется многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.
Одним из факторов распространения энтеровирусной инфекции является водная среда. Однако летний отдых часто связан с купанием в бассейнах, аквапарках, в море. Можно ли заразиться энтеровирусом в подобных местах массового отдыха? Риски оценили специалисты ведомства.
— Бассейн считается относительно контролируемой водной средой, поскольку вода в нем должна регулярно очищаться, фильтроваться и обеззараживаться. При правильной эксплуатации бассейна риск заражения энтеровирусом снижается. Однако полностью исключить его невозможно, — уточняют в региональном Роспотребнадзоре.
Опасность возникает, если вода недостаточно хлорируется или плохо фильтруется, если помещения регулярно не убираются. Риск заражения присутствует и в случае, если посетители не принимают душ перед купанием или в бассейн допускаются люди с признаками заболевания. А теплая вода, детские зоны, где юные жители подолгу играют, — дополнительные факторы.
При этом заразиться вероятно не только через воду. Вирус может находиться на бортиках, поручнях, скамейках, душевых принадлежностях — коснувшись любой зараженной поверхности, а затем потрогав рот, глаза или нос, человек рискует занести инфекцию в организм.
Тоже самое касается аквапарка. Вода здесь должна постоянно проходить фильтрацию и обеззараживание. Но даже при наличии технических систем многое зависит от дисциплины и соблюдения правил гигиены посетителями.
В открытом море из-за большого объема воды и содержания соли риск заражения ниже. Но и тут он есть. Подхватить энтеровирусную инфекцию можно на мелководье при случайном заглатывании воды, у берега.
Для того, чтобы отдых прошел без последствий, желательно выбирать официальные пляжи и места купания, где проводится контроль качества воды. Водоемы с признаками загрязнения следует обходить стороной.
— Важнейшая мера профилактики — мытье рук с мылом, если нет возможности вымыть руки, можно использовать кожные антисептики. Также необходимо избегать заглатывания воды при купании, а при признаках заболевания (температуре, рвоте, диарее, боли в горле, сыпи, слабости) — не посещать бассейн, море или аквапарк. Для индивидуальной защиты рекомендуется пользоваться только личным полотенцем, тапочками, бутылкой для воды, посудой и средствами гигиены. После купания желательно принять душ, переодеться в сухую одежду и не оставаться долго в мокром купальнике, — порекомендовали в ведомстве.