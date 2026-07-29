Хабаровчанам рассказали, можно ли заразиться энтеровирусной инфекцией в море

— Важнейшая мера профилактики — мытье рук с мылом, если нет возможности вымыть руки, можно использовать кожные антисептики. Также необходимо избегать заглатывания воды при купании, а при признаках заболевания (температуре, рвоте, диарее, боли в горле, сыпи, слабости) — не посещать бассейн, море или аквапарк. Для индивидуальной защиты рекомендуется пользоваться только личным полотенцем, тапочками, бутылкой для воды, посудой и средствами гигиены. После купания желательно принять душ, переодеться в сухую одежду и не оставаться долго в мокром купальнике, — порекомендовали в ведомстве.