Юрист объяснил, какие купюры нужно менять в банке

Небольшие потертости, надрывы, проколы, утраченные уголки — такие повреждения не мешают расплачиваться, продавец обязан принять банкноту. Если же купюра склеена скотчем, имеет разрывы края длиннее 7 мм, сквозные отверстия от 4 мм или посторонние надписи из двух знаков, магазин может отказать — это критические дефекты.