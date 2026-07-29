Юрист объяснил, какие купюры нужно менять в банке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поврежденную купюру могут не принять в магазине, если дефекты серьезные. О том, когда нужно обращаться в банк, агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.
Небольшие потертости, надрывы, проколы, утраченные уголки — такие повреждения не мешают расплачиваться, продавец обязан принять банкноту. Если же купюра склеена скотчем, имеет разрывы края длиннее 7 мм, сквозные отверстия от 4 мм или посторонние надписи из двух знаков, магазин может отказать — это критические дефекты.
«Если дефекты существенны, обмен возможен только в банковском учреждении», — пояснил Хаминский.
Главное условие для обмена — купюра должна сохранить не менее 55% первоначальной площади. Если осталось меньше, банк откажет. Обмен в любом банке производится бесплатно.