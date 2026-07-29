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Космонавт Петр Дубров с МКС поздравил жителей Земли с Международным днем тигра

Командир экипажа МКС также объявил о своем присоединении к команде АНО «Центр “Амурский тигр”.

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Командир экипажа МКС Петр Дубров поздравил жителей Земли с Международным днем тигра. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр “Амурский тигр”.

«Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы, космонавты, не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зеленое море тайги” — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае», — приводит пресс-служба слова Дуброва.

Командир экипажа МКС также поздравил с днем рождения АНО «Центр “Амурский тигр”. При этом Дубров объявил о своем присоединении к команде учреждения. Он намерен принимать участие в просветительской работе.

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