Космонавт Петр Дубров с МКС поздравил жителей Земли с Международным днем тигра

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Командир экипажа МКС Петр Дубров поздравил жителей Земли с Международным днем тигра. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр “Амурский тигр”.
«Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы, космонавты, не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то “зеленое море тайги” — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае», — приводит пресс-служба слова Дуброва.
Командир экипажа МКС также поздравил с днем рождения АНО «Центр “Амурский тигр”. При этом Дубров объявил о своем присоединении к команде учреждения. Он намерен принимать участие в просветительской работе.