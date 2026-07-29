Сотни домов в Комсомольске-на-Амуре останутся без горячей воды в августе

В Комсомольске-на-Амуре с 3 августа начнётся серия плановых отключений горячей воды, которая продлится до начала сентября. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения, предприятия и магазины Центрального округа, сообщает Дальневосточная генерирующая компания.
Подачу ресурса будут поэтапно прекращать на время ремонта и технического обслуживания тепломагистралей. Работы входят в подготовку города к новому отопительному сезону, а после их завершения жителям должны сделать перерасчёт за дни без горячей воды.
С 3 по 7 августа.
Горячей воды не будет в многоквартирных домах:
проспект Интернациональный: 18, 23, 25, 27, 27/2, 29, 29/2, 31;
Аллея Труда: 50, 52, 52/2, 54, 54/2, 54/3, 56, 56/3, 57, 57/2, 57/4, 57/5, 57/10, 58, 58/2, 58/3, 59, 59/2, 59/3, 60, 60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 62/4, 64;
бульвар Юности: 6, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 16;
улица Гагарина: 6, 8, 9, 9/2, 10, 10/2, 11, 13, 14, 15, 17, 17/2, 17/3, 19, 19/2, 19/3, 21, 23;
улица Комсомольская: 71/5, 71/6;
улица Почтовая: 8, 9, 10, 13, 15, 15/2;
улица Охотская: 5, 7, 9;
улица Жигулёвская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
Магистральное шоссе: 31, 33, 35/1, 35/2, 39, 41/1, 41/2, 43, 43/2, 45/1, 47/2, 49, 49/2, 49/3, 49/4;
улица Дикопольцева: 35, 37, 39, 40, 40/2, 41;
улица Юбилейная: 2, 2/2, 4/2, 4/3, 6/3, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3;
частные дома на улице Пограничной: 1 и 3.
Отключение также затронет детские сады № 38, 102, 126 и 136, школы № 22, 28, 32, 34 и 36, поликлинику № 10, ДСП № 1, реабилитационный центр на улице Дикопольцева и спортзал «Швейник».
Кроме того, ресурс ограничат по следующим адресам и объектам:
ИП Гасымов — улица Комсомольская, 70;
ТСЖ «Беркут» — улица Комсомольская, 71/6;
ЖЭУ — проспект Интернациональный, 31/2;
ИП Сахарюк — проспект Интернациональный, 29/3;
ИП Чернова — Аллея Труда, 58;
Сбербанк — Аллея Труда, 57/8;
ИП Зорина — улица Вагонная, 24;
«УЭКС» — улица Вагонная, 23;
учебный центр ДВОСТ;
филиал ФГБУ «ЦЖКУ»;
ПГСК «Гудок».
С 10 по 12 августа.
Без горячей воды останутся дома:
проспект Мира: 39, 39/2, 41, 43, 43/2, 45, 45/2, 47;
улица Красногвардейская: 24, 26, 28, 29;
улица Севастопольская: 38, 42, 42/2.
Ограничения также коснутся объектов Минобороны на улице Красногвардейской, 29, 31, 31/2 и 34, спортзала «Строитель» на улице Севастопольской, 35, а также ресторана «Вкусно — и точка» на проспекте Мира, 37.
С 10 по 14 августа.
Подачу горячей воды прекратят по адресам:
улица Димитрова: 3, 3/2;
проспект Ленина: 34, 34/2, 36, 36/3, 38, 38/2, 40, 42, 42/2, 42/3, 44, 44/2, 44/3;
улица Пендрие: 1, 3, 5, 5/2, 11, 13;
улица Котовского: 5, 7, 9, 9/2, 12, 12/2, 13, 14, 14/2, 15, 15/2;
улица Вокзальная: 31, 33, 35, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6.
В этот же период горячей воды не будет в детских садах № 78 и 88, а также в школе № 5.
Отключения затронут:
кафе «Восточная звезда» и ООО «Стройка» — улица Вокзальная, 34;
СП «КТС» — улица Котовского, 18;
«Престиж ДВ» — улица Пендрие, 7;
ИП Кузнецов Е. А. — проспект Ленина, 34/3;
ИП Гавриленко — улица Димитрова, 5;
«СЗ по ЖКХ» — проспект Ленина, 42/5;
«ГиАВТ» — проспект Ленина, 44/2.
С 12 по 14 августа.
Горячее водоснабжение отключат в домах:
улица Пионерская: 61, 63/3, 64/2, 70, 72, 74, 76;
улица Партизанская: 1.
Без воды также останутся СДЮШОР на улице Пионерской, 72/2, ИП Фахрудинов на проспекте Ленина, ½, и АО «ИФК» «Золотой Актив» на улице Пионерской, 74/2.
С 17 по 19 августа.
Ограничения введут в домах на проспекте Первостроителей, 21 и 22/1. Горячей воды также не будет в общежитии КнАГТУ, магазинах «Бирюза» и «Садко», у ИП Ващук В. Б. на проспекте Первостроителей, 21, а также в педагогическом университете на улице Кирова, 17/2.
С 17 по 21 августа.
Подачу ресурса прекратят по адресам:
улица Советская: 18, 18/2;
улица Ленинградская: 49, 51, 53, 55, 57, 57/2, 57/3, 59;
улица Орехова: 50, 52, 54;
проспект Победы: 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22/7, 22/8, 22/9;
улица Вокзальная: 70, 72, 72/2, 76, 76/2, 76/3, 78, 80, 80/2;
улица Гамарника: 17.
Ограничения затронут детский сад № 53, школу № 23, бассейн «Амур», магазины «Обойная сила» и «Первая аптека» на проспекте Победы, 22/7, магазины «Вестфалика» и «Молочный» на улице Орехова, 50, магазин «Любимый ДВ — Невада» на улице Ленинградской, 57, центр «Юность» на улице Вокзальной, 80/3, и ООО «ДВ-Актив» на улице Вокзальной.
С 19 по 21 августа.
Без горячей воды останутся дома:
проспект Ленина: 25;
проспект Октябрьский: 31;
улица Котовского: 2, 4, 6, 8;
улица Комсомольская: 42, 46.
Отключение также затронет детский сад № 107, школу № 51, учебные корпуса № 2 и 4 КнАГТУ, спортзал на проспекте Ленина, 27а, общежитие и гараж на улице Котовского, 3.
С 24 по 28 августа.
Горячей воды не будет в домах:
улица Кирова: 32, 34;
улица Краснофлотская: 18;
бульвар Юности: 2;
улица Гагарина: 2, 2/2;
улица Дзержинского: 38, 38/2, 42/2, 42/3, 46/2, 46/3;
улица Пирогова: 19/2, 23, 25, 27, 32, 36/2, 36/3;
улица Вокзальная: 42/2, 42/3, 44/2, 48/1, 48/3, 50, 52/3, 66, 68, 72/3;
улица Гамарника: 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 20, 22, 24;
проспект Первостроителей: 43;
Магистральное шоссе: 13/1, 13/2, 13/3, 13/6, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4.
Ресурс отключат в детских садах № 8, 9, 11, 42, 67, 96, 118, 120 и 121, школах № 6 и 15, лицее № 1 и центре помощи детям «Надежда» на улице Вокзальной, 44/3.
Ограничения также затронут:
МСЧ — улица Краснофлотская, 7;
кафе «Баку»;
офис представителя заказчика — Аллея Труда, 8;
ИП Антонов — Аллея Труда, 8/3;
ИП Емолкина Л. И. — улица Краснофлотская, 7;
ООО «Сфера ДВ» — улица Краснофлотская, 5;
ССМП — улица Краснофлотская, 14;
Дом творчества — проспект Интернациональный, 1;
МУПК «Молодёжный» — улица Дзержинского, 38/3;
магазин «Прибрежный» — улица Дзержинского, 46/3;
кафе «Барбери» — улица Дзержинского, 42/3;
кафе «Шинок» и «Кванториум» — улица Дзержинского, 15;
ИП Некрасов — улица Гамарника, 22;
«Бастион», ПАК «Комплектатор» и «Ветеран-2» — улица Вокзальная;
СШОР-1 — улица Пирогова, 30.
С 31 августа по 4 сентября.
Горячее водоснабжение отключат в домах:
проспект Ленина: 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 26/2, 28;
улица Красногвардейская: 39;
проспект Октябрьский: 39.
Без воды также останутся роддом № 3, прокуратура на улице Красногвардейской, 34, ООО «Ритм 4», ИП Чеканов, ИП Востриков, кинотеатр «Юсити», ветеринарная лечебница КГБУ «Комсомольская СББЖ», ООО «Фабрика химчистки “Блеск”», торговый центр «Выбор», ООО «Квалитет Столовая», а также объект на Комсомольском шоссе, 5а.
С 3 по 4 сентября.
Последний этап работ затронет дома на проспекте Ленина, 9 и 13, а также на улице Севастопольской, 44. Горячую воду на два дня отключат и в гимназии № 1.