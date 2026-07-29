Сотни домов в Комсомольске-на-Амуре останутся без горячей воды в августе

Ограничения введут в домах на проспекте Первостроителей, 21 и 22/1. Горячей воды также не будет в общежитии КнАГТУ, магазинах «Бирюза» и «Садко», у ИП Ващук В. Б. на проспекте Первостроителей, 21, а также в педагогическом университете на улице Кирова, 17/2.