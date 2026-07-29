В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар в бане

В Комсомольске на Амуре потушили пожар на частном участке в микрорайоне Чкалова — огонь уничтожил деревянную баню и надворные постройки на площади 70 кв. м. Тушение длилось 3 часа; пострадавших нет. В Амурске ликвидировано возгорание строительного мусора и покрышек в районе шоссе Машиностроителей: площадь горения — 130 кв. м, на ликвидацию ушло 1 час 20 минут. Причины пожаров устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.