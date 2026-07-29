Студенческие семьи обеспечат жильем с 1 сентября: о чем речь

С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом сообщил депутат Валерий Селезнев для РИА Новости.
«С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений», — пояснил парламентарий.
Селезнев уточнил, что по закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов — студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки, а также усыновители не старше 35 лет, обучающиеся по программам среднего специального или высшего образования.
Для отдельной комнаты потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении.
Немногим ранее в России предложили ввести стипендию в размере прожиточного минимума для семейных студентов-очников.