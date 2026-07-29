Студенческие семьи обеспечат жильем с 1 сентября: о чем речь

Селезнев уточнил, что по закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов — студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки, а также усыновители не старше 35 лет, обучающиеся по программам среднего специального или высшего образования.