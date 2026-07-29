Житель Солнечного района утонул во время рыбалки

Трагедия произошла накануне на реке Хурмулинка в Солнечном районе. Там утонул 49-летний мужчина, проживавший в селе Хурмули. Предположительно, это произошло во время рыбалки. На поиски утонувшего человека были отправлены краевые спасатели и сотрудник полиции. В итоге тело погибшего мужчины было найдено. Теперь специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.