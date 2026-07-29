Минобороны показало на видео удар дрона по упавшим с самоката военным ВСУ

Минобороны России отреагировало на опубликованные кадры удара беспилотника группировки войск «Центр» по украинским военнослужащим, которые передвигались на одном электросамокате и упали во время движения.
В ведомстве сопроводили видео ироничным комментарием, напомнив об опасности езды вдвоем на электросамокате. Таким образом министерство обыграло обстоятельства произошедшего.
Речь идет об эпизоде, в котором дрон поразил украинских военнослужащих после того, как они оказались на земле, упав с электросамоката. Видео ранее распространили российские военные ресурсы.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобождения бойцами 102-го мотострелкового полка группировки «Центр» села Красный Кут в ДНР.