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Минобороны показало на видео удар дрона по упавшим с самоката военным ВСУ

Минобороны прокомментировало удар по бойцам ВСУ на самокате.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России отреагировало на опубликованные кадры удара беспилотника группировки войск «Центр» по украинским военнослужащим, которые передвигались на одном электросамокате и упали во время движения.

В ведомстве сопроводили видео ироничным комментарием, напомнив об опасности езды вдвоем на электросамокате. Таким образом министерство обыграло обстоятельства произошедшего.

Речь идет об эпизоде, в котором дрон поразил украинских военнослужащих после того, как они оказались на земле, упав с электросамоката. Видео ранее распространили российские военные ресурсы.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобождения бойцами 102-го мотострелкового полка группировки «Центр» села Красный Кут в ДНР.

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