Сержант из Хабаровского края награждён за освобождение двух посёлков

В Хабаровском крае гвардии сержант Геннадий Лагунов за время службы в зоне СВО сбил два гексакоптера «Баба-яга» и множество FPV-дронов, а позднее участвовал в двух штурмах. Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО выполняет боевые задачи с 2023 года, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Первые два года Лагунов служил на оборонительных позициях, которые неоднократно попадали под миномётные и артиллерийские обстрелы, а также атаки беспилотников. В этих условиях он занимался противодействием воздушным целям противника.
В 2025 году сержанта перевели в штурмовое подразделение. Во время боёв за Першотравневое группа под его командованием заняла позиции и удерживала их до подхода основных сил.
Позже Лагунов участвовал в штурме населённого пункта Радостное. В ходе стрелкового боя его группе удалось преодолеть сопротивление противника и выполнить поставленную задачу.
За действия при освобождении Першотравневого сержанта наградили медалью «За храбрость» II степени, а за штурм Радостного — медалью I степени. Сейчас он продолжает службу и передаёт боевой опыт новым военнослужащим на полигоне.