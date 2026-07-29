В ГД рассказали, что деньги подростков не учитываются при назначении пособий

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Деньги, заработанные подростками, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособий, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно Трудовому кодексу РФ, отметил он, подростки при нескольких условиях могут официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет.
«Обращаю внимание, что эти доходы [подростков] не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода», — сказал депутат, отметив, что это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот.
Нилов подчеркнул, что все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
Критерий нуждаемости используется при назначении в том числе единого пособия, а также для семей с двумя и более детьми при установлении права на семейную налоговую выплату.