Названы регионы с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россияне стали реже страдать от укусов клещей: в 2026 году в медучреждения по этому поводу обратились 409,4 тыс. человек, что на 13,5% ниже уровня 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации более 3,5 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились 409,4 тыс. человек, что на 13,5% ниже уровня 2025 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Республике Коми, Республике Карелия, а также в Калужской, Иркутской и Костромской областях. Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 234 тыс. гектаров.
В Роспотребнадзоре напомнили, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу в ведомстве рекомендовали не забывать о правилах индивидуальной защиты от клещей: отдавать предпочтение светлой одежде, брюки заправлять в носки или обувь, носить головные уборы, использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, проводить самоосмотры каждые 15−20 минут.