Названы регионы с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей

В Роспотребнадзоре напомнили, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу в ведомстве рекомендовали не забывать о правилах индивидуальной защиты от клещей: отдавать предпочтение светлой одежде, брюки заправлять в носки или обувь, носить головные уборы, использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, проводить самоосмотры каждые 15−20 минут.