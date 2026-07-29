Девочка весом больше пяти килограммов родилась в Приморье

В Приморском краевом перинатальном центре родился одиннадцатый ребенок. В то же время за минувшую неделю в Находкинском роддоме на свет появились 24 малыша. Из них 11 мальчиков и 13 девочек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Одиннадцатым ребенком в семье стала девочка ростом 54 сантиметра и весом 3,98 килограмма. Тем временем в Находке среди родившихся за неделю оказались четыре малыша, которые стали третьими детьми, и одна кроха — пятым. Самой крупной новорожденной стала девочка весом 5010 граммов.
«Дочь-»царица«- первый ребенок у родителей. Желаем всем семьям здоровья и благополучия», — рассказали в Находкинской городской больнице.
Сейчас мама одиннадцатого ребенка вместе с новорожденной дочкой уже находятся дома. Женщина и малышка чувствуют себя хорошо после недавней выписки из учреждения.