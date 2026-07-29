Девочка весом больше пяти килограммов родилась в Приморье

В Приморском краевом перинатальном центре родился одиннадцатый ребенок. В то же время за минувшую неделю в Находкинском роддоме на свет появились 24 малыша. Из них 11 мальчиков и 13 девочек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».