В аэропортах США хватают иностранцев: вот кого задерживают

В аэропортах США начались массовые задержания иностранцев с просроченными визами. Это происходит во время внутренних перелётов.
«Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев», — пишет издание New York Times.
Сообщается, что среди задержанных более двух десятков иностранцев, которые уже подали документы на продление виз или получение грин-карт и имеют право на работу. Ранее мигрантов, которые ожидают оформления документов, практически не задерживали в аэропортах, отмечает издание.
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Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.