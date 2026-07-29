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В аэропортах США хватают иностранцев: вот кого задерживают

NYT: в аэропортах США задерживают иностранцев с просроченными визами.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах США начались массовые задержания иностранцев с просроченными визами. Это происходит во время внутренних перелётов.

«Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев», — пишет издание New York Times.

Сообщается, что среди задержанных более двух десятков иностранцев, которые уже подали документы на продление виз или получение грин-карт и имеют право на работу. Ранее мигрантов, которые ожидают оформления документов, практически не задерживали в аэропортах, отмечает издание.

Как США пытаются ускорить депортацию детей-мигрантов, которые находятся под стражей на территории страны, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.

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