Дед закрыл внука от ос и впал в анафилактический шок

Во Владивостоке врачи клинической больницы № 2 выходили 64-летнего мужчину, который едва не погиб от анафилактического шока, защищая восьмилетнего внука от разъяренных ос. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Житель Приморья Сергей гулял с внуком, когда они нечаянно задели гнездо диких пчел. Чтобы спасти ребенка, пенсионер намеренно привлек внимание роя на себя, пока мальчик добежал до автомобиля. Однако пожилой мужчина получил множество укусов. Он сумел дойти почти до машины, но рухнул на землю и потерял сознание.
Бригада скорой доставила пострадавшего в тяжелом состоянии — с критически низким артериальным давлением и клиникой анафилактического шока. Медики начали экстренную интенсивную терапию, и состояние пациента удалось стабилизировать, уточнили в пресс-службе на платформе «Макс».
В региональном минздраве добавили, что в среду мужчину перевели из реанимационного отделения в профильную палату. Лечение продолжается.
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