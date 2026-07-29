Дед закрыл внука от ос и впал в анафилактический шок

Житель Приморья Сергей гулял с внуком, когда они нечаянно задели гнездо диких пчел. Чтобы спасти ребенка, пенсионер намеренно привлек внимание роя на себя, пока мальчик добежал до автомобиля. Однако пожилой мужчина получил множество укусов. Он сумел дойти почти до машины, но рухнул на землю и потерял сознание.