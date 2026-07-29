В РФ планируют зарегистрировать повязки для остановки крови за две минуты

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) планирует до конца года получить регистрационное удостоверение медизделия для разработанных учеными раневых повязок, позволяющих остановить кровотечение в течение двух минут. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах конференции конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» директор центра Михаил Воевода.
Ранее ФИЦ ФТМ разработал первое в России гемостатическое средство на основе каолина. Как отмечали создатели, степень локализации разработки составляет 100%.
«Мы сейчас занимаемся получением регистрационных свидетельств. Рассчитываем [получить] в этом году. Это абсолютная легализация в медицинском поле использования по самому широкому кругу назначений», — сказал собеседник агентства.
В основе разработки природный минерал каолин, обладающий гемостатическими свойствами. Также учеными был разработан жгут-турникет. Медизделия предназначены для оказания первой помощи в экстремальных условиях, например, во время боевых действий.
Жгут-турникет позволяет за счет конструкции затянуть его одной рукой (например, в ситуации, если ранена вторая рука). Повязка способна в течение двух минут остановить кровотечение. Разработка подходит для любых видов ран и кровотечений.
Ранее в центре сообщали о планах организации промышленного производства жгутов-турникетов в Новосибирске вместе с научно-производственным предприятием «Филин», производящим военную экипировку и снаряжение.
О конференции.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.