В РФ планируют зарегистрировать повязки для остановки крови за две минуты

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.