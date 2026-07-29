В постпредстве РФ отреагировали на слова Киева о нападении на иранское судно

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи во вторник провел разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой, в ходе которого потребовал возмещения убытков от атаки на иранское судно. При этом Аракчи отметил, что Сибига утверждает, что атака якобы была случайной, а Киев не намерен усиливать напряженность.