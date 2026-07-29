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В постпредстве РФ отреагировали на слова Киева о нападении на иранское судно

Ульянов: комментарии Киева об атаке ВСУ на иранское судно были надменными.

Источник: Комсомольская правда

Первоначальная реакция Киева на инцидент с иранским судном была продиктована надменностью. Однако позже Украина пересмотрела свою позицию, стремясь избежать эскалации конфликта. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно надменными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — написал дипломат в соцсети Х.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи во вторник провел разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой, в ходе которого потребовал возмещения убытков от атаки на иранское судно. При этом Аракчи отметил, что Сибига утверждает, что атака якобы была случайной, а Киев не намерен усиливать напряженность.

25 июля ВСУ атаковали торговое судно Ирана в Каспийском море.

Как подчеркнули в российском МИД, подобная атака ВСУ на иранское судно является желанием Киева расширить конфликт.

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