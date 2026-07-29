Сбер вошел в топ-100 рейтинга Fortune Global 500, обогнав Tesla

Сбер занял 64-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500, сообщается на сайте издания.
За год выручка банка выросла на 36,8 процента, составив 135 миллиардов долларов. Кредитная организация обогнала компанию Tesla, занявшую 116-ю строчку, и поднялась в списке на 38 позиций по сравнению с 2025 годом.
Тройку лидеров рейтинга составили американские Amazon и Walmart, а также китайская State Grid.
Fortune Global 500 — глобальный рейтинг журнала Fortune, в который входит 500 крупнейших компаний мира. Список составляется на основе выручки организаций.
Ранее Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Список возглавил Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. По данным издания, его наследство составляет 29,5 миллиарда долларов.
До этого число российских долларовых миллиардеров в рейтинге Forbes достигло нового рекорда. В список вошли 155 россиян, в то время как в 2025 году в перечне значились только 146 человек.
6 марта СМИ сообщили, что за прошедший год в России появились 16 новых долларовых миллиардеров, благодаря чему их общее количество достигло 105 человек.