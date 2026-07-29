Городскую набережную обновляют в Николаевске-на-Амуре

К ноябрю планируется закончить работы по благоустройству склона набережной в Николаевске-на-Амуре. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил проведение работ во время рабочей поездки. «Набережная обустроена достойно. Владимир Путин не раз подчеркивал: благоустройство городов и сел — важнейшая часть заботы о людях. И мы в Хабаровском крае видим это на конкретных проектах. К таким относится и этот. Будем продолжать делать наши города комфортными и современными при поддержке государства», — подчеркнул Дмитрий Демешин. На склоне набережной уже установили систему видеонаблюдения, провели планировку территории, вырубили старые деревья, освободив место под новые, залили бетоном площадки и провели гидроизоляцию поверхности. Скоро здесь появится читальная зона, скамейки, освещение, фонтаны, новые лестницы и другое. В 2023 году проект благоустройства городской набережной в Николаевске-на-Амуре впервые победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО, реализуемом по поручению президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году здесь обустроили пешеходную зону с пандусом у памятника Невельскому, скейт-парк, торговую площадку, зоны для мероприятий и отдыха с амфитеатром и ротондой, освещение и ограждение, а также высадили деревья и кусты. В прошлом году начали благоустройство склона.