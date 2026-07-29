Макар Чирков вернулся в «СКА-Хабаровск»

Хабаровский клуб снова арендовал 21-летнего защитника у «Сочи». Напомним, что в прошлом сезоне Макар Чирков уже выступал в «СКА-Хабаровске» на правах аренды от «Сочи», забив один гол в дебютном матче с «Челябинском», но затем получил серьезную травму и выбыл до конца чемпионата. Отметим, что Макар Чирков является воспитанником московских клубов ЦСКА и «Локомотив». В системе сочинской команды он находится с лета 2023 года. На правах аренды игрок выступал в «СКА-Хабаровске» и «Алании» из Владикавказа. Прошлым летом он дебютировал в РПЛ в составе «Сочи», сыграв два матча в РПЛ и три в Кубке России и забив в них два гола.