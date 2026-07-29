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Коммунальщики меняют трубы теплотрассы на улице Дзержинского

Эта тепломагистраль, проходящая через центр Хабаровска, не видела реконструкции с 2000 года. При этом она обеспечивает отоплением и горячей водой 40 жилых домов, 40 административных зданий и шесть учебных заведений, создавая комфорт для тысяч человек. В этом году в план ремонта попал 50-метровый участок этой теплотрассы. Там специалисты меняют старые трубы на новые, имеющие больший.

Эта тепломагистраль, проходящая через центр Хабаровска, не видела реконструкции с 2000 года. При этом она обеспечивает отоплением и горячей водой 40 жилых домов, 40 административных зданий и шесть учебных заведений, создавая комфорт для тысяч человек. В этом году в план ремонта попал 50-метровый участок этой теплотрассы. Там специалисты меняют старые трубы на новые, имеющие больший диаметр, что позволит увеличить пропускную способность тепломагистрали и обеспечить более равномерную подачу отопления и горячей воды.