Не просто эстетика: Трихолог рассказала, почему волосы секутся и как это остановить

Секущиеся концы волос — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что они регулярно подвергаются повреждающим факторам. Чаще всего волосы начинают сечься из-за регулярного воздействия высоких температур. Ежедневное использование фена, утюжков, плоек и других приборов для укладки постепенно разрушает защитный слой волоса. В результате он теряет влагу, становится более хрупким и начинает расслаиваться на концах.