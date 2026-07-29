На дорогах Хабаровского края за сутки произошло 3 ДТП

За минувшие сутки, 28 июля 2026 года, на дорогах Хабаровского края произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В структуре аварий — 1 столкновение транспортных средств и 2 наезда на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.