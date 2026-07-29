Год спустя: что наука узнала о мегаземлетрясении на Камчатке?

— Как раз хотела уточнить у вас вот какой момент. Существует хорошо известный долгосрочный прогноз, разработанный на основе метода академика Федотова. По его данным, на Курило-Камчатской дуге уже много десятилетий аккумулировалась сейсмическая энергия, которая рано или поздно должна была высвободиться. Согласно этому прогнозу, это «высвобождение» с большой долей вероятности должно было произойти как раз в районе Петропавловска. И с каждым годом эта вероятность все увеличивалась. Информацию об этом публиковали в сводках МЧС, в том числе. Теперь этот пункт из сводок исчез. Сразу после 30 июля 2025 года Камчатский Институт вулканологии и сейсмологии выступил с заявлением, что, похоже, высвобождение накопившейся энергии случилось. А за этот год исследования подтвердили, что то самое, опасное землетрясение, предсказанное много лет назад, уже произошло? Оно это было или не оно?