Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа сумма долга Telegram по штрафам за нарушение законов РФ

Долги Telegram за нарушение законов РФ составили 37,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Размер невыплаченных штрафов мессенджера Telegram за нарушение российских законов достиг почти 38 млн рублей, при этом все они — просрочены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 млн рублей. Речь идет о неоплаченных в установленный срок штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — уточнил собеседник.

Из материалов, находящихся в распоряжении ТАСС следует, что против Telegram возбуждено 27 исполнительных дел. Из них лишь три находятся в активной стадии взыскания — на общую сумму 8 млн рублей, остальные производств были закрыты (по п. 3 ч. 1 ст. 46 закона). При этом задолженность компании еще в марте оценивалась почти в 35,9 млн рублей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжает контактировать с Telegram по восстановлению доступа на территории РФ.

Узнать больше по теме
Роскомнадзор: как работает служба по контролю связи, СМИ и интернета в России
Роскомнадзор — один из самых известных федеральных органов России. Именно это ведомство занимается блокировкой запрещенных сайтов, надзором за операторами связи и соблюдением законодательства в цифровой сфере. В этом материале подробно разберем, как устроена служба, какие функции выполняет и чем занимается в настоящее время.
Читать дальше