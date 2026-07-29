Названа сумма долга Telegram по штрафам за нарушение законов РФ

Из материалов, находящихся в распоряжении ТАСС следует, что против Telegram возбуждено 27 исполнительных дел. Из них лишь три находятся в активной стадии взыскания — на общую сумму 8 млн рублей, остальные производств были закрыты (по п. 3 ч. 1 ст. 46 закона). При этом задолженность компании еще в марте оценивалась почти в 35,9 млн рублей.