Названа сумма долга Telegram по штрафам за нарушение законов РФ

Размер невыплаченных штрафов мессенджера Telegram за нарушение российских законов достиг почти 38 млн рублей, при этом все они — просрочены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 млн рублей. Речь идет о неоплаченных в установленный срок штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — уточнил собеседник.
Из материалов, находящихся в распоряжении ТАСС следует, что против Telegram возбуждено 27 исполнительных дел. Из них лишь три находятся в активной стадии взыскания — на общую сумму 8 млн рублей, остальные производств были закрыты (по п. 3 ч. 1 ст. 46 закона). При этом задолженность компании еще в марте оценивалась почти в 35,9 млн рублей.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжает контактировать с Telegram по восстановлению доступа на территории РФ.