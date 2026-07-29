После дождей в лесах Новосибирской области пошли маслята

После продолжительных дождей, прошедших в Новосибирске и области в минувшие выходные, в лесах региона появились маслята. Об этом сообщают любители «тихой охоты» в профильном сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026».
Влажная и прохладная атмосфера создала идеальные условия для роста этих грибов. Новосибирцы делятся снимками молоденьких, крепких маслят, отмечая, что урожай пока небольшой, но уже радует чистотой и товарным видом. «Наконец-то! Почти все чистенькие, красивые, эмоции зашкаливают. Рад, что сезон открыл», — делятся впечатлениями участники группы.
Активный рост маслят фиксируется в окрестностях Бердска, на южной стороне Первомайского района, а также в Искитимском районе. Первые находки отмечены и в черте города — в дендропарке имени Синягина. Наилучшие результаты сейчас показывает поиск в сосновых борах и молодых посадках. При сохранении тепла и влажности волна маслят в ближайшие дни может только усилиться.
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