После дождей в лесах Новосибирской области пошли маслята

Активный рост маслят фиксируется в окрестностях Бердска, на южной стороне Первомайского района, а также в Искитимском районе. Первые находки отмечены и в черте города — в дендропарке имени Синягина. Наилучшие результаты сейчас показывает поиск в сосновых борах и молодых посадках. При сохранении тепла и влажности волна маслят в ближайшие дни может только усилиться.