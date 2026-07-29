Знакомство с девушкой обошлось хабаровскому геодезисту в 1,1 млн рублей

В Хабаровском крае 28-летний инженер-геодезист из посёлка Мухен лишился 1 миллиона 135 тысяч рублей после знакомства с девушкой в интернете. Новая собеседница убедила его вложиться в виртуальную криптобиржу, которая оказалась ловушкой, сообщает hab.aif.ru.
Потерпевший наткнулся на профиль незнакомки в одном из дейтинг-приложений и после взаимных лайков вступил с ней в диалог. В начале июня они продолжили общение в мессенджере, где девушка похвасталась своим якобы успешным заработком на цифровых активах. Затем она свела мужчину с «менеджерами», которые объяснили, как открыть счёт и начать торги.
Сначала геодезист перевёл на указанную площадку 200 тысяч рублей. После этого кураторы убедили его увеличить вложения, и ради продолжения «инвестиций» мужчина оформил кредит ещё на 935 тысяч рублей.
До середины июля он продолжал следовать указаниям собеседников, однако вывести деньги так и не смог. Даже поняв, что его, вероятно, обманули, вернуть вложенное самостоятельно хабаровчанин не сумел, и обратился за помощью в полицию.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.