Знакомство с девушкой обошлось хабаровскому геодезисту в 1,1 млн рублей

Потерпевший наткнулся на профиль незнакомки в одном из дейтинг-приложений и после взаимных лайков вступил с ней в диалог. В начале июня они продолжили общение в мессенджере, где девушка похвасталась своим якобы успешным заработком на цифровых активах. Затем она свела мужчину с «менеджерами», которые объяснили, как открыть счёт и начать торги.