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INSETE: Северная Греция сильнее всего пострадала от отсутствия туристов из РФ

Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России, сообщили РИА Новости в Институте ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия туристов из России, сообщили РИА Новости в Институте ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE).

— Негативное развитие туристического потока из России, по всей видимости, сильнее всего повлияло на Северную Грецию, в особенности на Центральную Македонию (Салоники и Халкидики), — сообщили в INSETE.

Эксперты отметили, что в этом регионе российские туристы отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран. Однако в INSETE подчеркнули, что потеря российского сегмента была со временем компенсирована туристами из других европейских стран, а также США, Канады и Австралии, передает РИА Новости.

Тем временем Северная Осетия вошла в число самых востребованных регионов для внутреннего туризма. Путешественников привлекают не столько бюджетные условия, сколько аутентичная природа, древние башни.

Российские туристы все чаще отказываются от отдыха в Турции, выбирая новые зарубежные направления. Одних привлекают менее загруженные курорты, другие ищут необычные маршруты или более выгодное соотношение цены и качества.

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