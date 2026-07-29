INSETE: Северная Греция сильнее всего пострадала от отсутствия туристов из РФ

Эксперты отметили, что в этом регионе российские туристы отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран. Однако в INSETE подчеркнули, что потеря российского сегмента была со временем компенсирована туристами из других европейских стран, а также США, Канады и Австралии, передает РИА Новости.