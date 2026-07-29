Отдых становится комфортнее для маломобильных туристов в Хабаровском крае

Инфраструктуру туристических объектов Хабаровского края улучшают, чтобы сделать отдых гостей с ограниченными возможностями здоровья комфортнее. Создание безбарьерной среды организовано по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В регионе 22 предприятия туриндустрии оснащены пандусами, специальными подъемными механизмами, кнопками вызова персонала или беспрепятственными выходами.
Благодаря государственной поддержке владельцам гостиниц компенсируют 70% затрат на создание доступной среды для гостей.
— Благодаря президентской субсидии нам удалось значительно улучшить условия проживания в отеле и создать полноценный номер для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проводился с учетом всех необходимых стандартов: увеличены дверные проемы, продуманы удобства специально для маломобильных гостей и колясочников. Номер сразу же стал востребованным и никогда не простаивает, — рассказала собственница гостиницы, воспользовавшаяся поддержкой государства.
Доступная инфраструктура появляется также в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе, Амурске, Николаевске-на-Амуре, Бикине, Солнечном, селе Аннинские минеральные воды. Всего для туристов с ограниченными возможностями здоровья в 16 гостиницах и отелях доступно 268 номеров.
Так, например, одна из гостиниц, открывшихся в конце 2024 года, изначально проектировалась с учетом потребностей инклюзивных туристов. Здесь оборудовано четыре специальных номера с возможностью смежного размещения, что позволит гостю заселиться в номер вместе с сопровождающим.
Еще в одной из таких гостиниц края любой из 202 номеров подходит для комфортного размещения маломобильных гостей. В отеле работают лифты, пандусы и кнопки вызова персонала, а сотрудники имеют опыт работы с такой категорией гостей.