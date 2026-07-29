Отдых становится комфортнее для маломобильных туристов в Хабаровском крае

— Благодаря президентской субсидии нам удалось значительно улучшить условия проживания в отеле и создать полноценный номер для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проводился с учетом всех необходимых стандартов: увеличены дверные проемы, продуманы удобства специально для маломобильных гостей и колясочников. Номер сразу же стал востребованным и никогда не простаивает, — рассказала собственница гостиницы, воспользовавшаяся поддержкой государства.