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Ветеран СВО получил новую работу благодаря кадровому центру «Работа России»

Кадровый центр «Работа России» помогает участникам СВО грамотно описать свои навыки и опыт, чтобы заинтересовать работодателей. Уже 46 участников СВО нашли работу благодаря центру «Работа России» в этом году. До участия в СВО Евгений Егер работал водителем грузовика вахтовым методом, но такой график не позволял ему полностью реализовать себя. С помощью кадрового центра мужчина получил.

Кадровый центр «Работа России» помогает участникам СВО грамотно описать свои навыки и опыт, чтобы заинтересовать работодателей. Уже 46 участников СВО нашли работу благодаря центру «Работа России» в этом году. До участия в СВО Евгений Егер работал водителем грузовика вахтовым методом, но такой график не позволял ему полностью реализовать себя. С помощью кадрового центра мужчина получил работу водителем пожарного автомобиля. «Мои обязанности сейчас включают обеспечение постоянной готовности пожарной техники к выездам, проведение аварийно-спасательных работ, а также детальное знание территории обслуживания, включая расположение важных объектов, систем водоснабжения и путей сообщения», — рассказал Евгений. Сейчас в Хабаровском крае повышенный спрос на квалифицированных водителей — в кадровых центрах есть около 500 вакансий по этому профилю.