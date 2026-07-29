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СЕНТКОМ: США и Саудовская Аравия нанесли удары по проиранским группам в Ираке

СЕНТКОМ отчиталось о точечных ударах по Ираку 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по формированиям, связанным с Ираном, в Ираке. Об этом проинформировало Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Центральное командование ВС США и ВС Саудовской Аравии нанесли 28 июля точечные удары по Ираку», — говорится в сообщении в соцсети Х.

В качестве целей ударов назывались группировки, связанные с Ираном. Они, по данным военных, получили от Корпуса стражей исламской революции задание атаковать военные объекты США и энергетические мощности Саудовской Аравии.

Как ранее передавала IRIB, Иран категорически отвергает обвинения в том, что он имел отношение к атакам на объекты Саудовской Аравии, совершенным с территории третьих стран.

Накануне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Основной темой беседы стал Иран.

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