СЕНТКОМ: США и Саудовская Аравия нанесли удары по проиранским группам в Ираке

Военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по формированиям, связанным с Ираном, в Ираке. Об этом проинформировало Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
«Центральное командование ВС США и ВС Саудовской Аравии нанесли 28 июля точечные удары по Ираку», — говорится в сообщении в соцсети Х.
В качестве целей ударов назывались группировки, связанные с Ираном. Они, по данным военных, получили от Корпуса стражей исламской революции задание атаковать военные объекты США и энергетические мощности Саудовской Аравии.
Как ранее передавала IRIB, Иран категорически отвергает обвинения в том, что он имел отношение к атакам на объекты Саудовской Аравии, совершенным с территории третьих стран.
Накануне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Основной темой беседы стал Иран.