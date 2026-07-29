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Транспортная прокуратура проверила шесть маломерных судов в Приморье

Водителя гидроцикла оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Приморская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками МЧС, МВД на транспорте и национальной гвардии организовала рейд в акватории Японского моря. Специалисты выявляли факты незаконной эксплуатации маломерных судов в бухтах Федорова и Новик залива Петра Великого. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Комиссия осмотрела шесть маломерных судов. Инспекторы проверяли у владельцев наличие документов, спасательных средств и соблюдение норм вместимости. Во время работы они обнаружили судоводителя, который управлял гидроциклом. Оказалось, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Человека привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

«Маломерное судно задержано и помещено на специализированную стоянку по хранению и выдаче задержанных маломерных судов до устранения нарушений», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Гидроцикл находится на спецстоянке, а нарушителю предстоит оплатить выписанный штраф.

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