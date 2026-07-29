Транспортная прокуратура проверила шесть маломерных судов в Приморье

Комиссия осмотрела шесть маломерных судов. Инспекторы проверяли у владельцев наличие документов, спасательных средств и соблюдение норм вместимости. Во время работы они обнаружили судоводителя, который управлял гидроциклом. Оказалось, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. Человека привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей.