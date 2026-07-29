Традиционный парад «Семейный движ» перенесли в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре костюмированный парад «Семейный движ», запланированный на 8 августа, перенесли на 5 сентября. Сроки сдвинули из-за отпускного сезона, чтобы к празднику смогло присоединиться больше горожан, сообщили в городской администрации.
Колонны участников пройдут по городской набережной. Приём заявок продлили до 23 августа, отправить их можно на электронную почту patriotkms@mail.ru.
К участию приглашают семьи, друзей и коллег, объединившихся в команды не менее чем из двух человек. Они могут выбрать образы героев фильмов, мультфильмов, книг и сказок либо придумать собственные костюмы. Победителей определят в пяти номинациях, включая семейные команды с детьми и коллективы, использующие в образах коляски, велосипеды, самокаты и другой транспорт.
«Семейный движ» проходит в Комсомольске-на-Амуре ежегодно в летние месяцы. В 2024 году шествие состоялось во второй половине июля, а в 2025-м его проводили 26 июля: после парада команды представляли свои образы и участвовали в награждении.
Парад посвящён укреплению семейных и межпоколенческих связей, поддержке молодых семей и формированию позитивного образа семьи. Впервые его включили в городскую программу в 2024 году, объявленном Годом семьи указом Президента России Владимира Путина.