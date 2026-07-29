Традиционный парад «Семейный движ» перенесли в Комсомольске-на-Амуре

К участию приглашают семьи, друзей и коллег, объединившихся в команды не менее чем из двух человек. Они могут выбрать образы героев фильмов, мультфильмов, книг и сказок либо придумать собственные костюмы. Победителей определят в пяти номинациях, включая семейные команды с детьми и коллективы, использующие в образах коляски, велосипеды, самокаты и другой транспорт.