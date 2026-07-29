В ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами

Как отмечает депутат, многие работающие россияне одновременно выполняют свои профессиональные обязанности и ухаживают за пожилыми родителями. По его словам, когда близких нужно сопровождать на лечение, люди часто вынуждены использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем в индивидуальном порядке.