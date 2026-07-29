В ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск на срок от трех до пяти дней в год для работников, которым нужно сопровождать родителей пенсионного возраста на лечение, обследования или реабилитацию. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, предусмотрев право работников на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти календарных дней в год для сопровождения родителей пенсионного возраста при прохождении лечения, медицинских обследований, реабилитации, оформлении инвалидности и в иных случаях, связанных с необходимостью оказания им помощи», — говорится в обращении.
Чернышов также предлагает определить перечень оснований для предоставления такого отпуска и механизм документального подтверждения, чтобы исключить возможные злоупотребления.
Как отмечает депутат, многие работающие россияне одновременно выполняют свои профессиональные обязанности и ухаживают за пожилыми родителями. По его словам, когда близких нужно сопровождать на лечение, люди часто вынуждены использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем в индивидуальном порядке.
По мнению парламентария, введение дополнительного оплачиваемого отпуска поможет семьям, которые заботятся о пожилых родственниках, и повысит доступность медицинской помощи для граждан старшего поколения.