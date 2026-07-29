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В ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил министра труда Антона Котякова рассмотреть возможность дать работником право брать от трех до пяти дополнительных дней для сопровождения родных на лечение или реабилитацию.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск на срок от трех до пяти дней в год для работников, которым нужно сопровождать родителей пенсионного возраста на лечение, обследования или реабилитацию. Соответствующее обращение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, предусмотрев право работников на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти календарных дней в год для сопровождения родителей пенсионного возраста при прохождении лечения, медицинских обследований, реабилитации, оформлении инвалидности и в иных случаях, связанных с необходимостью оказания им помощи», — говорится в обращении.

Чернышов также предлагает определить перечень оснований для предоставления такого отпуска и механизм документального подтверждения, чтобы исключить возможные злоупотребления.

Как отмечает депутат, многие работающие россияне одновременно выполняют свои профессиональные обязанности и ухаживают за пожилыми родителями. По его словам, когда близких нужно сопровождать на лечение, люди часто вынуждены использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем в индивидуальном порядке.

По мнению парламентария, введение дополнительного оплачиваемого отпуска поможет семьям, которые заботятся о пожилых родственниках, и повысит доступность медицинской помощи для граждан старшего поколения.

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