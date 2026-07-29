Два новых игрока пополнили состав хабаровского «Амура»

На Дальний Восток из системы санкт-петербургского СКА в обмен на денежную компенсацию отправились нападающий Семен Демидов и защитник Данила Галенюк. Так, Семен Демидов набрал 164 (73+91) очка в МХЛ в составе «Русских Витязей» и «СКА-1946», а в ВХЛ он отметился 102 (44+58) очками в 141 матче за «СКА-ВМФ». Кроме того, он провел 13 игр за СКА в КХЛ. Добавим, что Семен Демидов — старший брат Ивана Демидова, играющего в НХЛ за клуб «Монреаль Канадиенс». В свою очередь, Данила Галенюк в 2017 году стал игроком санкт-петербургского СКА и прошел в нем все этапы клубной системы, став обладателем Кубка Континента (2018), вице-чемпионом России (2020) и двукратным бронзовым призером КХЛ (2018 и 2021). В 2021 году он перешел в «Сочи», но в мае 2024 года вернулся в СКА. За все время защитник набрал в КХЛ 55 (14+41) очков, а также в его активе 284 силовых приема и 308 блокированных бросков.