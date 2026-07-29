Запуск дрона без согласования обернулся штрафом в 350 тысяч рублей в ЕАО

В Смидовичском районе Еврейской автономной области сотрудник компании, занимающейся проектированием, использовал дрон для обследования земельных участков под строительство. Полет проходил в постоянной зоне ограничений, без разрешения органов обслуживания воздушного движения, плана полета и согласования. Специализированные службы зафиксировали нарушение. По постановлениям прокуратуры юридическое лицо и его работник привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов составила 350 тысяч рублей. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений.