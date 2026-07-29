Эксперт Пашков рассказал о риске снижения «наполненности мозга» из-за ИИ

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Чрезмерное использование искусственного интеллекта (ИИ) грозит снижением «наполненности мозга» — резерва, который защищает от деменции и помогает сохранить ясность ума в пожилом возрасте — таким мнением поделился с ТАСС медицинский психолог Федерального центра нейрохирургии Минздрава России, старший преподаватель кафедры нейрохирургии НГМУ и кафедры систем сбора и обработки данных НГТУ Антон Пашков.
По его словам, к факторам защиты мозга при старении сейчас надежно относят регулярную когнитивную нагрузку, билингвизм (владение двумя языками и их регулярное использование для общения) физическую активность. Постоянная передача интеллектуальных задач нейросетям работает в обратную сторону: организм переходит в режим «экономии ресурсов», и человек постепенно теряет ментальную сноровку.
«Есть опасения, что, полагаясь на ИИ полностью, мы можем ослабить свою защиту перед лицом тех процессов, которые будут неизбежно происходить в мозге при старении. Пока это на уровне мнений, глубоких исследований долгосрочного влияния ИИ еще нет, но риск того, что у человека в итоге станет меньше “наполненности мозга”, необходимой для ясности ума в старости, существует», — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что науке давно известен феномен «когнитивной разгрузки»: человек подсознательно переносит хранение знаний на внешние носители. Один из примеров — это «эффект Google», когда люди запоминают не сам факт, а то, где его найти. «Более того, я уверен, что нечто подобное мы могли бы обнаружить, если бы смогли проводить исследования людей в эпоху начала активного книгопечатания», — отметил Пашков.
Собеседник агентства сослался на исследование ученых Массачусетского технологического института (MIT), опубликованное в июне 2025 года. В ходе эксперимента участники писали эссе с помощью нейросетей, поисковых систем или полностью самостоятельно, при этом их мозговую активность измеряли методом электроэнцефалографии. Те, кто писал самостоятельно, показали усиленную работу нейронных связей, пользователи поисковых систем — умеренную вовлеченность, а те, кто использовал нейросети, — самую слабую связность мозга. За четыре месяца наблюдений пользователи ИИ-ассистентов демонстрировали более низкие результаты на нейронном и поведенческом уровнях.
Эксперт рекомендовал критически подходить к использованию нейросетей. «Без необходимости не нужно просить ИИ решать за вас все проблемы во всех сферах вашей жизни. Нужно стараться очень критически подходить к тому, что стоит и чего не стоит делегировать ИИ. Необходимо по-прежнему постоянно держать свой мозг в тонусе, нагружая его разными задачами», — посоветовал Пашков. Помимо этого, он назвал поддержание стабильного цикла сон-бодрствование, активную физическую нагрузку и правильное питание важными факторами здоровья мозга.