Эксперт Пашков рассказал о риске снижения «наполненности мозга» из-за ИИ

«Есть опасения, что, полагаясь на ИИ полностью, мы можем ослабить свою защиту перед лицом тех процессов, которые будут неизбежно происходить в мозге при старении. Пока это на уровне мнений, глубоких исследований долгосрочного влияния ИИ еще нет, но риск того, что у человека в итоге станет меньше “наполненности мозга”, необходимой для ясности ума в старости, существует», — сказал он.