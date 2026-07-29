Новая дорожная техника прибыла в Аяно-Майский район

В административный центр Аяно-Майского района поступил новый автогрейдер. Спецтехнику приобрели при финансовой поддержке краевого бюджета по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», машина уже разгружена и в ближайшие дни приступит к работе на улично-дорожной сети.
На покупку и логистику из краевой казны выделено более 14 млн рублей. Общая стоимость контракта составила 14,7 млн рублей.
Новый автогрейдер — многофункциональная машина. Кроме ремонта и содержания дорог, ее планируют задействовать для планировки строительных площадок и зимней очистки улиц от снега. В администрации района подчеркивают, что техника значительно расширит возможности коммунальных служб при решении как текущих, так и сезонных задач.
— Приобретение автогрейдера — это значимый шаг в укреплении материально-технической базы района. Это позволит существенно повысить качество дорожных работ, — отметил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
Техника будет закреплена за дорожной службой села Аян.