Новая дорожная техника прибыла в Аяно-Майский район

Новый автогрейдер — многофункциональная машина. Кроме ремонта и содержания дорог, ее планируют задействовать для планировки строительных площадок и зимней очистки улиц от снега. В администрации района подчеркивают, что техника значительно расширит возможности коммунальных служб при решении как текущих, так и сезонных задач.