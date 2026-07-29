Стало известно, как пройдет День знаний в школах в этом году

«День знаний — один из праздников, объединяющих миллионы детей и взрослых. В Год единства народов России особенно важно, чтобы во всех школах и колледжах он стал символом уважения к истории нашей страны, ее многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.