Стало известно, как пройдет День знаний в школах в этом году

Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября этого года. Особое внимание в нем уделено мероприятиям, посвященным Году единства народов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«День знаний — один из праздников, объединяющих миллионы детей и взрослых. В Год единства народов России особенно важно, чтобы во всех школах и колледжах он стал символом уважения к истории нашей страны, ее многонациональной культуре, традиционным ценностям и преемственности поколений», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.
В Минпросвещения подчеркнули, что темами первого учебного дня станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
При этом линейки традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия флага России и исполнения гимна страны. Особое внимание должно быть уделено участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений.