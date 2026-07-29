Спортивные соревнования и мастер-классы пройдут в Нанайском районе в рамках «Знамени спорта»

«Знамя спорта» продолжает путешествовать по Хабаровскому краю — на этот раз оно остановилось в Нанайском районе. Как и в других районах края, здесь пройдут мастер-классы, конкурсы и соревнования, связанные с физкультурой и здоровым образом жизни. Так, в селе Дада 1 августа пройдут соревнования по волейболу, а 5 августа — по мини-футболу. В селе Троицкое с 1 по 8 августа состоится турнир по большому теннису. 8 августа в рамках Дня физкультурника пройдут соревнования по дартсу, баскетболу 3×3 и пляжному волейболу. «Принимать знамя спорта в Нанайском районе — большая честь и ответственность. Это признание наших спортивных традиций и вклада жителей района в развитие спорта края», — отметил глава Нанайского района Николай Сафронов. Принимал «Знамя спорта» учитель физкультуры села Дада Данила Иванович Бельды. В августе «Знамя спорта» посетит также Ванинский и Верхнебуреинский районы.