Ansa: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

Итальянские правоохранительные органы заявили, что представители организованной преступности проявляют интерес к приобретению на черном рынке беспилотников, аналогичных тем, которые применяются в ходе конфликта на Украине. По данным агентства Ansa, об этом сообщил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.
По его словам, преступные группировки в Палермо и других регионах страны предпринимают попытки восстановить и расширить свои арсеналы. Следствие уже выявило каналы поставок оружия, которое поступало через Балканы, несмотря на его формальное происхождение из других районов Италии.
Прокурор также отметил, что особую обеспокоенность вызывает интерес мафии к современным видам вооружений, включая боеприпасы, запускаемые с беспилотников. По его оценке, появление такого оружия на нелегальном рынке создает новые угрозы, к которым правоохранительные органы пока не полностью готовы.
Ранее стало известно, что находящиеся в Латинской Америке наркокартели интересуются украинским «черным рынком» оружия.