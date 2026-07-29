В МИД РФ высказались о будущем диалоге с Германией: «Не стоит обольщаться»

Дипломатический путь Клеменса фон Гетце начался в 1990-х в МИД Германии, где он исполнял обязанности личного секретаря сначала у Клауса Кинкеля, а затем у Йошки Фишера. В период с 2009 по 2012 год он перешел в президентскую администрацию на должность главы отдела внешней политики. Позднее вернулся в МИД, где до 2015 года занимал пост руководителя департамента по сотрудничеству с государствами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.