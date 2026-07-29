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В МИД РФ высказались о будущем диалоге с Германией: «Не стоит обольщаться»

Захарова: новый посол Германии в РФ фон Гетце начал миссию с фальстарта.

Источник: Комсомольская правда

Риторика нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце, адресующего требования России, рискует осложнить его взаимодействие с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поводом для заявления послужило приветственное обращение посла, опубликованное им по прибытии в Москву. Как отметила Захарова, фон Гетце не только заявил о намерении требовать что-то от российских властей, но и упомянул о телом приеме, оказанном ему жителями страны. В МИД назвали такой старт дипломатической миссии явным фальстартом, предупредив, что подобная манера едва ли позволит наладить конструктивный диалог с Москвой.

«Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения», — написала Захарова в Telegram-канале.

Захарова ранее отреагировала на отъезд из РФ посла Германии Александера Ламбсдорфа. Посольство Германии опубликовало в соцсетях видео, на котором уходящий посол ФРГ появился в образе Воланда — прежде всего за счет своей знаменитой шляпы, ставшей его визитной карточкой в Москве. В ответ Захарова процитировала роман Булгакова «Мастер и Маргарита», заявив, что Ламбсдорф «не заслужил света».

Решение о назначении Ламбсдорфа послом ФРГ в РФ вызвало неоднозначную реакцию. Тогда одним из поводов для нареканий стало отсутствие у дипломата знания русского языка.

Напомним, 19 мая Россия выдала агреман Клеменсу фон Гетце. Он пришел на смену Александеру Ламбсдорфу, который возглавлял немецкое посольство в России с августа 2023 года.

Дипломатический путь Клеменса фон Гетце начался в 1990-х в МИД Германии, где он исполнял обязанности личного секретаря сначала у Клауса Кинкеля, а затем у Йошки Фишера. В период с 2009 по 2012 год он перешел в президентскую администрацию на должность главы отдела внешней политики. Позднее вернулся в МИД, где до 2015 года занимал пост руководителя департамента по сотрудничеству с государствами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

Фон Гетце также был послом ФРГ в Израиле (2015−2018), Китае (2018−2021), Японии (2021−2024). С сентября 2024 года — послом в Мексике. Журналисты называют фон Гетце в числе наиболее опытных немецких дипломатов.

В свою очередь новым послом России в Катаре стал Артем Кожин.

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