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NYT: США начали задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными визами

Власти США начали массово задерживать иностранных граждан с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает The New York Times.

Власти США начали массово задерживать иностранных граждан с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает The New York Times.

— Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев, — пишет издание.

По данным газеты, основанным на документах Минбезопасности США и интервью с юристами, более двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном «сером» статусе — они подали документы на продление виз или получение грин-карт и официально имели право на работу. Ранее таких мигрантов в аэропортах практически никогда не задерживали.

Операции стали результатом расширения сотрудничества между администрацией транспортной безопасности (TSA) и иммиграционной службой (ICE). Данные пассажиров, получаемые от авиакомпаний, автоматически сверяются с миграционными базами.

25 июня стало известно, что США прекращают принимать иностранных граждан, которые обращаются за получением политического убежища. Замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер сообщил, что все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США являются «всегда фальшивыми».

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