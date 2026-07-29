NYT: США начали задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными визами

По данным газеты, основанным на документах Минбезопасности США и интервью с юристами, более двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном «сером» статусе — они подали документы на продление виз или получение грин-карт и официально имели право на работу. Ранее таких мигрантов в аэропортах практически никогда не задерживали.