«Титаник» южных морей. Исчезнувший корабль не могут найти больше века

Гибель лайнера «Титаник» в Атлантике стала символом всех кораблекрушений с массовыми человеческими жертвами. Но в его истории практически нет тайн, всё происходившее известно едва ли не по минутам.
Межконтинентальный маршрут
Но есть морские трагедии, которые не поддаются исследователям многие десятилетия, несмотря на все усилия.
Начало XX века было временем, когда морские перевозки стали массовым и рутинным явлением, и транспортные компании увеличивали количество судов, обещая комфорт и безопасность.
По последнему слову техники
140-метровая «Уарата» подавалась как совершенно непотопляемый корабль, построенный по последнему слову техники. Правда, классовое неравенство накладывало свой отпечаток — если пассажирам первого класса гарантировались все удобства, то путешественникам третьего класса (как правило, иммигрантам, отправлявшимся в колонии за лучшей долей) полагался трюм, где на обратном маршруте размещали грузы.
Первый рейс «Уараты» под командованием опытнейшего капитана Джосайи Ильбери, прошел благополучно — в середине декабря 1908 года корабль добрался до берегов Австралии. Обратный путь, продолжавшийся с января по март 1909 года, также не вызвал проблем.
С грузом шерсти и брусков
По итогам первой миссии корабль сочли вполне соответствующим заданным характеристикам, хотя капитан Ильбери отметил, что предшественник «Уараты» «Джелонг», которым он командовал раньше, лучше слушался руля, да и в целом демонстрировал более высокую надежность.
27 апреля 1909 года «Уарата» вышла в свой второй рейс до Австралии. К середине июня корабль достиг намеченной цели, успешно преодолев зону штормов.
«Уарата» также выполняла и щекотливую миссию — в Трансвааль экстрадировали уголовного преступника, задержанного в Австралии. Мужчина обвинялся в убийстве, и его конвоировали два сотрудника полиции.
25 июля «Уарата» добралась до южноафриканского Дурбана, преодолев, казалось, самую сложную часть маршрута.
Телеграмма господина Сойера
В порту сошли около 30 человек, в том числе и некий Клод Густав Сойер, который должен был следовать в Кейптаун.
Однако господин Сойер остался недоволен увиденным на «Уарате», отбив жене телеграмму: «Забронировал Кейптаун. Думаю Уарата неустойчива. Сошёл в Дурбане. Клод».
Вечером 26 июля корабль взял курс на Кейптаун, имея на борту, помимо груза, 211 пассажиров и членов экипажа.
Утром 27 июля «Уарата» догнала и обошла на маршруте грузовой пароход «Клин Макинтайр». По словам моряков «Макинтайр», на борту «Уараты» всё было спокойно, обмен сообщениями при помощи семафорной азбуки прошел без всяких неожиданностей.
Тут надо отметить, что «Уарата», как и многие другие корабли первого десятилетия XX века, не имела радиосвязи.
В 9:30 27 июля пассажирское судно удалилось от «Клин Макинтайр» на расстояние, с которого не было возможности за ним наблюдать.
Никаких следов
29 июля «Уарата» должна была прийти в Кейптаун, но там корабль не появился. Задержку даже в несколько дней тогда не считали критической, но в начале августа решено было начать поисковую операцию.
В ночь с 27 на 28 июля в районе, где находился корабль, был очень сильный шторм. Тем не менее, «Уарата» не была единственным судном, оказавшимся посреди стихии. Все остальные благополучно ее пережили, добравшись до портов.
«Уарата» следовала маршрутом, на котором движение было очень интенсивным. Удивляло то, что никто ничего не заметил. Ни единого намека, следа кораблекрушения, вообще ничего, что могло бы навести на след.
Вопрос надежности
В ходе расследования вышли на того самого господина Сойера, сошедшего в Дурбане. Он уверял — «Уарата» постоянно давала крен, а также зарывалась носом в волны, вместо того, чтобы проходить по ним сверху. Кроме того, мужчина уверял: ему трижды приснился сон, предрекавший беду.
Комиссия по расследованию не сочла сны весомым доказательством. Действительно, Сойер был единственным, кто обнаружил у «Уараты» проблемы с надежностью.
В то же время другие люди, успевшие побывать на «Уарате», заявляли, что каких-то угрожающих признаков они не заметили. Да и претензии капитана Ильбери носили рабочий характер — если бы моряк с более чем 30-летним стажем заподозрил что-то по-настоящему неладное, он не стал бы покрывать владельцев, ставя на кон собственную жизнь и жизни пассажиров.
Розыск растянулся на десятилетия
В итоге расследование завершилось ничем: «Уарата» ввиду ее длительного отсутствия была признана погибшей, как и все кто находился на ее борту. Причиной случившегося назвали шторм.
Родственники пропавших еще долго не могли смириться со случившимся. Они оплачивали поиски, обшаривая не только морские просторы, но и различные острова, в том числе необитаемые, надеясь найти если не людей, то хотя бы обломки корабля.
Никакого результата эти усилия не дали. Шло время, периодически появлялись сенсационные материалы о «раскрытии тайны “Уараты”, но всякий раз оказывалось, что это либо ошибка, либо сознательная “утка” репортеров, пытающихся увеличить популярность издания.
Версий много, доказательств нет
Маршрут «Уараты» проходил примерно в 25 км от южноафриканского побережья, и глубины там относительно невелики. Поэтому во второй половине XX века предпринимались подводные экспедиции с целью обнаружения места гибели корабля, который стали называть «Титаником» южных морей".
Однако все сообщения о том, что «Уарата» обнаружена, оказывались преждевременными. За это время было найдено несколько затонувших судов, но все они не имели отношения к интересующей нас истории.
Скептики возражают: конструкция «Уараты» была достаточно совершенной, чтобы сопротивляться даже самому сильному воздействию. Кроме того, и при этом сценарии на поверхности воды могли остаться хоть какие-то следы.
Согласно другой теории, корабль, боровшийся со стихией, мог стать жертвой взрыва парового котла. Но и тут остается вопрос, почему никому не удалось обнаружить даже небольших обломков — опыт учит, что крайне редко катастрофы не оставляют после себя вещественных доказательств.
Но они уже никогда никому ничего не расскажут.