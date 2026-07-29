«Титаник» южных морей. Исчезнувший корабль не могут найти больше века

В то же время другие люди, успевшие побывать на «Уарате», заявляли, что каких-то угрожающих признаков они не заметили. Да и претензии капитана Ильбери носили рабочий характер — если бы моряк с более чем 30-летним стажем заподозрил что-то по-настоящему неладное, он не стал бы покрывать владельцев, ставя на кон собственную жизнь и жизни пассажиров.