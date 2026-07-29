Мужчина забыл в гараже наркотики в ЕАО

В селе Даниловка полицейские нашли в гараже 50-летнего мужчины наркотические вещества. Он объяснил, что заготовил их осенью из дикорастущей конопли, часть употребил, а остальное оставил и забыл после того, как завязал с наркотиками. Теперь ему грозит административное наказание за незаконное хранение.